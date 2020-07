"O Ano do Macaco", a editar no dia 7 pela Quetzal, é um novo livro de memórias da cantora e escritora norte-americana Patti Smith, recuperando percursos e pensamentos de anos recentes, acompanhados de fotografias também da autora.

Entre as memórias registadas está a passagem de Patti Smith por Portugal, em 2015, ano em que atuou no Festival Primavera Sound, no Porto, e, meses depois, no Coliseu de Lisboa, para apresentar o álbum clássico de carreira, "Horses".

"Prolongo a minha estada na cidade de Pessoa, embora não seja fácil dizer o que ando bem a fazer. Lisboa é a cidade ideal para nos deixarmos levar pelo tempo. (...) No meio de um silêncio que lembra os quadros de Edward Hopper, faço o caminho que Pessoa fez tantas vezes", escreve Patti Smith.

Referindo-se a Lisboa como "a cidade das noites calcetadas", Patti Smith recorda que esteve na Casa Fernando Pessoa, onde pôde manusear alguns livros da biblioteca pessoal do poeta, "tão especial e tão bem preservada".