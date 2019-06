De acesso gratuito, o Lisboa Mistura, que “celebra a diversidade que faz parte do ADN da cidade, junta, durante três dias, na Quinta das Conchas, músicos do Médio Oriente, da América do Norte e de África com grupos comunitários, constituídos por pessoas de várias freguesias de Lisboa, de diferentes gerações e proveniências”, lê-se no site da EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, da Câmara de Lisboa), que promove a iniciativa em conjunto com a Associação Sons da Lusofonia.

O festival arranca no sábado, às 18:00, com a atuação do DJ Ricardo Alves. No mesmo dia atua o projeto Al-Qasar, do produtor franco-americano Thomas Bellier, criado “em homenagem ao movimento musical que nasceu na década de 1970 no Médio Oriente (quando uma nova geração de músicos começou a integrar na música oriental tradicional os novos sons amplificados do Ocidente), misturando a sonoridade do garage rock psicadélico com instrumentos tradicionais do mundo árabe”.

No domingo, pelas 15:00, atua a OPA – Oficina Portátil de Artes, um projeto pedagógico e artístico de raiz intercultural promovido pela Associação Sons da Lusofonia, que tem trabalhado com jovens de várias origens e bairros da Área Metropolitana de Lisboa.

Para o mesmo dia estão marcados um Sunset Mistura com Mãe Dela, às 18:30, e a atuação da rapper, produtora e ativista norte-americana Akua Naru, que expressa “na sua música e lírica, entre o jazz e a soul, a miríade de experiências das mulheres negras e da cultura negra global”.