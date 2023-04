Com estreia marcada para dia 10 de Maio, no Teatro Meridional, "O filho da Rainha e a mãe do Rei", peça encenada por Cássio Scapin, conta com a prestação em palco de Luísa Ortigoso e Beto Coville.

Em cena de 10 a 14 de maio no Teatro Meridional, em Lisboa, , "O filho da Rainha e a mãe do Rei", conta com Luísa Ortigoso, como Dona Maria, e Beto Coville, como Don João VI. "Propomos uma reflexão crítica das questões levantadas pelo texto (de Cássio Junqueira), que nos leva a pensar e a traduzir o entendimento das personagens, com o olhar e o entendimento contemporâneos, descobrindo o humano encoberto pela figura histórica", explica Cássio Scapin, o encenador. A peça centra na história da mãe de Dona Maria e Don João VI. "Uma mãe e um filho. Ela rainha e ele, que não nasceu para ser rei - era o segundo filho. O primogénito, morreu. Agora, com o tempo, a idade e a vida, a cabeça da mãe rainha lembra apenas o que a mantém viva. E esse filho rei desabrocha, cresce e corta aos poucos o cordão real que o mantinha em segundo plano, assumindo seu posto e construindo um reinado que deixou marcas nos dois continentes onde foi soberano", resume o comunicado.