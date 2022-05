Maio é um mês de renascimento em Portugal. O auge da primavera e das flores traz temperaturas mais altas. Para florescer com Lisboa, o Espaço Talante, uma casa de cultura essencialmente da língua portuguesa, abre as suas portas com o objetivo de juntar em todos os tipos de arte o que há de melhor do idioma que aproxima Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Guiné Equatorial e Moçambique. O Espaço Talante fica dentro da livraria Ler Devagar e a inauguração será no dia 18, com a exposição “Objeto de poeta e livro de artistas”, de Ferreira Gullar. A curadoria do centro cultural é de Antonio Grassi e Ciça Castello.

“A Ler Devagar é o principal ponto cultural da LX Factory. A ideia é que seja bem mais do que um local que vende livros. Vai passar a ser um ponto de encontro, um lugar onde é possível pensar em várias coisas, além do livro. Ao fazermos a associação à Ler Devagar, queremos construir um lugar em que tenhamos uma programação que trate de outras linguagens, tendo como foco maior a língua portuguesa”, explica o ator Antonio Grassi, que foi diretor-presidente do Instituto Inhotim, um dos espaços mais prestigiados do Brasil, até o início de 2022, quando se mudou para Lisboa.

A ligação de Grassi com a LX Factory vem de antes. Em 2012, ele foi o comissário brasileiro do Ano do Brasil em Portugal. A celebração deixou como legado uma área de eventos decorada com uma obra do artista plástico pernambucano Derlon.

“É muito bom voltar à LX Factory, dez anos depois, e ver a área onde organizamos o Espaço Brasil preservada, da forma como a construímos. Recebemos como uma manifestação de apreço e carinho dos portugueses pelo que realizamos ali”, afirma Grassi, que é conhecido do grande público pelos mais de 30 trabalhos como ator na TV, entre eles, as telenovelas “Chocolate com Pimenta” e “Força de um Desejo”.

A programação do Espaço Talante será variada e a intenção dos seus curadores é preencher o dia todo com eventos de diferentes formatos.

“Pela manhã, pensamos em usar para formações educacionais, ciclos de conversas, leituras de livros, o que tem mais a ver com a natureza dessa parte do dia. À tarde, queremos deixar livre para as pessoas conhecerem o espaço e assistirem às exposições. Entre 13h e 18h, o Talante estará aberto para as pessoas verem belas imagens, ouvir boa música, enfim, estar e sentir o lugar. No fim do dia, principalmente aos fins de semana, a ideia é abrir para monólogos ou peças teatrais de duas pessoas em um formato intimista, além de eventos que tragam a boemia para a LX Factory. Teremos noites de fado, saraus de poesia. Sempre um espaço para a palavra em português”, afirma a fotógrafa e produtora de elenco Ciça Castello.

A escolha da exposição para a abertura leva em conta a importância universal de Ferreira Gullar e o ineditismo em Portugal.

“Além da grande história como autor literário, Ferreira Gullar teve uma produção como artista plástico que nem sempre é conhecida. E estando num lugar com natureza literária, como a Ler Devagar, faz muito sentido aproveitar a oportunidade de mostrar em Portugal, pela primeira vez, o outro lado de um grande artista”, acrescenta Antonio Grassi.