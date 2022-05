O Lisbon Art Weekend inaugura na sexta-feira, dia 13 de maio, exposição "Sequência de Sonhos" no MAD - Marvila Art District, em Lisboa. A primeira exposição coletiva do projeto faz parte do programa SPOT Lisbon, uma "nova iniciativa que trará anualmente a Lisboa uma mostra com artistas emergentes sediados em Lisboa, resultado de uma convocatória aberta".

"Sequência de Sonhos" foi o tema e título escolhido por Manon Klein, curadora da exibição. "A ideia é que esta exposição permita ao visitante imergir na sua própria sequência de sonhos através da multiplicidade de expressões artísticas apresentadas. O sonho pode tornar-se um refúgio da violência esmagadora exibida nos nossos ecrãs. Pode ser um espaço de maior consciência e emancipação. Paradoxalmente, então, sonhar pode ser uma espécie de despertar. Pode ser um exercício de construção do mundo, uma forma de sugerir outras realidades", explica, em comunicado.

O Lisbon Art Weekend recebeu mais de 300 candidaturas para esta primeira edição do SPOT Lisbon, mas apenas dez foram escolhidas pelo comité de seleção. Barbara Portailler, Bruno José Silva, Clara Imbert, Gabriel Ribeiro, Guilherme Curado, Léna Lewis-King, Lisette van Hoogenhuyze, Maria Rebela, Nithya Iyer e S4RA são os artistas que participam na exposição.

Para os fundadores do programa e do Lisbon Art Weekend, Merve Pakyürek e Marc Kean Paker, o SPOT Lisbon "foi pensado para ser um espaço anual de apresentação e apoio para artistas emergentes residentes em Lisboa e ser parte do calendário artístico da cidade".