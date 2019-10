A Lisbon Film Orchestra vai interpretar "Bohemian Rhapsody", "Downton Abbey", "O Grande Showman" e "Rocketman" pela primeira vez ao vivo em Portugal e ainda uma homenagem a António Variações, anunciou a organização em comunicado.

"Assim Nasce Uma Estrela", "A Guerra dos Tronos" e "La Casa de Papel" serão outros momentos do programa de festejos de 12 anos de Lisbon Film Orchestra num fim de semana que, pela primeira vez, passa por Lisboa e Porto: 7 de dezembro às 21h30, no Campo Pequeno, em Lisboa, e 8 de dezembro às 18h00, no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Além das cenas de filmes e séries ao som das respetivas bandas sonoras, bem como uma encenação com efeitos de pirotecnia e iluminação vibrante, uma das novidades é que parte do repertório ser escolhido pelos fãs, através de votação e com os resultados previamente anunciados.

Os bilhetes para toda a família (a partir dos seis anos) já estão à venda, entre 12,5 euros e 35 euros, nos locais habituais e online no Ticketline.