A girl band britânica Little Mix esteve esta terça-feira, dia 15 de setembro, no programa "Live Lounge", da BBC Radio 1. O grupo apresentou o seu mais recente single, "Holiday", e fez uma versão do tema "Falling", de Harry Styles.

Na reta final da atuação, Jesy Nelson, uma das estrelas da banda, sofreu um ataque de pânico e teve de abandonar o estúdio.

A atuação no "Live Lounge" estava a ser transmitida em direto nas redes sociais. Quando Jesy Nelson começou a chorar, as câmaras mudaram o enquadramento, para que as colegas pudessem ajudar a cantora.

"Os nervos tomaram conta de mim e tive um ataque de pânico (...) Como uma profissional, a Perrie Edwards assumiu a minha parte no último minuto e arrasou", escreveu a artista nas redes sociais.