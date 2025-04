A nova chancela editorial Livraria Lello Curates já chegou ao mercado. O primeiro volume da coleção é uma homenagem à cidade do Porto, com a identidade visual do livro a estender-se ao espaço físico da livraria, através de duas montras-instalação criadas pelo estúdio internacional Happycentro — um prolongamento curatorial da obra, visível e vivo.

Ainda em 2025, a coleção Livraria Lello Curates continuará a crescer com dois novos títulos: Gastronomia e Portugal.

"A Livraria Lello apresenta uma nova chancela editorial: Livraria Lello Curates. A coleção propõe uma leitura curatorial e sensível do território, unindo património material e imaterial, tradição e contemporaneidade. Cada volume resulta de uma curadoria cuidada de fotografia, texto e ilustração — onde o livro se afirma como objeto de arte e o património como linguagem viva", destaca o comunicado.

Da arquitetura à gastronomia, do artesanato a outras expressões culturais, cada edição parte de um olhar "visceral, inquieto e profundamente emocional, que cuida e edita aquilo que permanece — para além dos roteiros, para lá dos postais". "A nova coleção nasce da vontade de editar Portugal como o sentimos. Curar é cuidar e editar é eternizar", adianta Francisca Pedro Pinto, Direção de Marca da Livraria Lello.

"Na Livraria Lello, acreditamos que as cidades, como os livros, se leem. O Porto é o nosso primeiro poema", destaca, acrescentando que a nova chancela "nasce também da vontade de oferecer um verdadeiro objeto de memória — com tempo, com densidade e com beleza".

"Recebemos leitores de todas as geografias, e os portugueses estão sempre entre os nossos principais visitantes. Sentíamos, sobretudo para quem nos visita de fora, a ausência de um livro com curadoria, com matéria e com alma — à altura da experiência vivida na livraria. Assim se constrói esta coleção: como prolongamento dessa experiência e como gesto que transforma o património em emoção, e o livro em permanência. Uma memória que se leva. E que fica", remata.