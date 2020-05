O livro de Miguel Carvalho é publicado a cerca de um mês da passagem de cem anos sobre a data de nascimento de Amália Rodrigues.

Amália (1920-1999) começou a cantar em 1939, no Retiro da Severa, em Lisboa, e protagonizou uma das mais bem sucedidas carreiras da música portuguesa de século XX, tendo atuado nos principais palcos mundiais.

A fadista gravou poemas de Luís de Camões, Teresa Rita Lopes, Pedro Homem de Mello, José Régio, David Mourão-Ferreira, Alexandre O'Neil, entre outros escritores, e composições de autores como Alain Oulman, Frederico Valério, José Galhardo e Franco Li Causa.

"Amália, Ditadura e Revolução, a História Secreta", de Miguel Carvalho, chega aos escaparates livreiros no dia 30 de junho, com a chancela das Publicações D. Quixote.

No mesmo dia sai para as livrarias "Porto, a Entrada para o Mundo", de Neill Lochery, pela Casa das Letras, autor que tem escrito sobre Portugal.

No dia 2 de junho está previsto a publicação de "O Cabo do Medo, o Daesh em Moçambique junho 2019-2020 ", do comentador político Nuno Rogeiro.

Rogeiro, editou recentemente "O Pacto Donald: Trump - Novo Contrato com a América ou Fraude?" (2017), "Menos que Humanos. Imigração Clandestina e Tráfico de Pessoas na Europa" (2016) e "O Mistério das Bandeiras Negras. Ascensão e Queda do Dito Estado Dito Islâmico" (2015).

Pela Casa das letras é publicado, no dia 2 de junho, "De Olhos Postos no Amanhã, Valorizar o Bem-estar, a Resiliência e a Sustentabilidade no Século XXI", de Éloi Laurent, investigador do Observatório francês das Conjunturas Económicas.

Pela Casa das Letras, no dia 23 de junho, são publicados "Renascer", de Luísa Jeremias, autora do romance "Preciso de Ti" (2011) e coautora de "Noites de Lisboa" (1998). Sairá também "A Arte da Salada", de Julie Deffense.

No dia 16, por esta mesma chancela do Grupo LeYa é publicado "Em Casa da Bruxa", da canadiana Arin Murphy-Hiscock.

Pela D. Quixote chega às livrarias, no dia 02, "Margarida Espantada", de Rodrigo Guedes de Carvalho, e, no dia 9, o novo romance de Isabel Rio Novo, "Rua de Paris em Dia de Chuva".

"Em Todos os Sentidos", livro de crónicas de Lídia Jorge, é publicado a 16 de junho, e, a fechar o mês, no dia 30, o "Livro de Vozes e Sombras", novo romance de João de Melo.

Nesta data é também publicado o romance "O Último Verão dos Klingsor", de Hermann Hesse (1877-1962).

Outro romance, mas da norte-americana Siri Hustvedt, "Recordações do Futuro", chega às livrarias no dia 23 de junho.

Com a chancela da Oficina do Livro é publicado, no dia 16, "Furacão Hamilton", memórias do jornalista desportivo Sérgio Veiga sobre o automobilista britânico Lewis Hamilton, que foi seis vezes campeão mundial de Fórmula 1.