“Ascensão da Água”, segundo o júri do prémio, “apresenta um conjunto de poemas com uma arquitetura elegante e uma dicção poética conseguida".

O júri foi composto pelo escritor José Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores, o professor universitário Manuel Frias Martins, em representação da Associação Portuguesa dos Críticos Literários, e pelo poeta Joaquim Pessoa.

De acordo com o autor, citado no texto de apresentação da obra, "este livro nasceu da observação do ciclo da água, elemento tão vital ao nosso planeta", sem esquecer os mitos a ela associados, "com referências às imagens pagãs do inferno primordial".

Para o autor, é "também uma cartografia de afetos".