Segundo a autora da obra, que é também a responsável da editora do livro - a Araucária Edições -, trata-se de "um livo infantil com 40 páginas que conta a história de uma criança que tem botões e estes mesmos botões têm diferentes ações", criando "situações divertidas".

"O Miguel dos Botões é um menino que tem qualquer coisa de especial. Aparentemente normal, com duas pernas, dois braços, uma barriguinha (e um rabo!), também tem uns botões que, umas vezes, o ajudam a levantar-se da cama, a comer, a pôr a mesa... mas que, noutras ocasiões, criam situações divertidas, por inesperadas. A imaginação do Miguel dialoga com a realidade, surpreendendo o leitor e divertindo-o em situações quotidianas que muitas famílias vivem diariamente", lê-se no resumo da obra.

O lançamento contará com dois momentos, um dos quais uma atividade lúdica para as crianças entre os 5 e os 10 anos a partir do livro e um momento de leitura da obra.

Haverá ainda "uma apresentação deste novo projeto editorial para o qual está convidada toda a comunidade da ilha do Corvo" e "a fotógrafa e artista Andrea Santolaya acompanhará o evento, realizando o registo fotográfico do mesmo", adianta informação à imprensa.

O lançamento conta com o apoio da Câmara Municipal do Corvo, que vai oferecer um exemplar do livro a todas as crianças entre os 3 e os 10 anos de idade.