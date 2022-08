A obra foi traduzida para inglês por Fernando Pinto. Esta não é a primeira vez que a escritora recebe uma medalha no âmbito destes galardões que premeiam “livros e autores surpreendentes, com estilos de escrita únicos, mundos vívidos, personagens complexos e ideias originais”, lê-se no portal na Internet dos Literary Titan Book Awards que são concedidos mensalmente aos considerados “melhores livros” através do seu Serviço de Crítica de Livros.

Isabel Ricardo tem publicados 36 títulos, cinco editados em inglês, e já recebeu, no âmbito deste galardão, este ano, duas Medalhas de Ouro e uma de Prata. Os títulos distinguidos foram “The Quest for the Lost Map” ("Em Busca do Mapa Perdido") e “The Ghost of the Torn Underpants” ("O Fantasma das Cuecas Rotas"), que receberam Medalha de Ouro, e "The Adventurers and the Treasure Cave”, ("O Tesouro Escondido"), a Medalha de Prata.