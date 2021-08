O livro "Os olhos do gato", primeira colaboração na banda desenhada entre o argumentista chileno Alejandro Jodorowsky e o desenhador francês Moebius, sai esta semana em Portugal, numa edição conjunta das editoras Arte de Autor e A Seita.

"Verdadeiro poema visual, de uma simplicidade e crueldade enganadoras", "Os olhos do gato" foi editado originalmente em 1978 e revela "uma utilização inovadora dos mecanismos narrativos da banda desenhada e do cinema", referem as duas editoras em nota de imprensa.

A edição portuguesa inclui textos complementares de João Miguel Lameiras sobre a história deste álbum e conta com um prefácio do autor chileno, que foi publicado na edição francesa do livro.

Depois de "Os olhos do gato", Jodorowsky e Moebius fizeram em conjunto outras obras de BD, nomeadamente a série "O Incal", já publicada em Portugal.

Alejandro Jodorowsky tem 92 anos. Moebius, ou Jean Giraud, morreu em 2012.