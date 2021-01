O podcast "Experience: The Ludovico Einaudi Story" estreia-se a 29 de janeiro, anunciou a Universal Music em comunicado. A série é composta por três episódios de 30 minutos apresentados por Joe Dempsie, ator de "A Guerra dos Tronos" e fã de Ludovico Einaudi.

Nos episódios, o britânico vai estar acompanhado por alguns fãs conhecidos do músico. "Joe estará acompanhado por alguns dos fãs mais conhecidos de Einaudi, bem como músicos, cientistas e especialistas em bem-estar que vão explorar o impacto da música de Einaudi, antes de falarem com o próprio músico sobre a sua incrível carreira musical. O primeiro episódio será lançado no dia 29 de janeiro em todas as plataformas de podcasts", avança a editora.

Russell Crowe, Shane Meadows, Eric Toledano e o radialista Greg More são alguns dos convidados da primeira temporada.

"É um grande privilégio ser a personagem principal desta história incrível e fantástica, contada de forma emotiva por um grupo tão grande de artistas", confessa Ludovico Einaudi.