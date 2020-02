De acordo com o calendário divulgado na página oficial, Luísa Sobral fará quatro concertos na Austrália, entre 7 e 14 de março, incluindo duas datas no festival Womad em Adelaide.

A 16 de março, apresenta-se em Tóquio, regressando nesse mês ao continente europeu para concertos em França e Alemanha.

Em abril estará em Itália, no dia 16 no Teatro Comunale, em Gambettola, e no dia 18 noo Teatro La Fenice, em Sengallia,

A 7 de maio apresenta-se em Múrcia, Espanha, fechando a digressão no dia no Teatro da Trindade, em Lisboa.

"Rosa", quinto álbum de Luísa Sobral, foi editado em 2018, com produção do músico catalão Raul Refree.

"Este disco conta histórias e fala de amor, como todos os meus álbuns, mas este tem uma sonoridade diferente, e as canções estão mais expostas, além da minha voz estar um bocadinho diferente, porque durante a gravidez fiquei muito rouca, o que influenciou a forma como compus, mas decidi gravar assim, com a voz que me fez escrever as canções", disse em entrevista à Lusa, quando o álbum saiu.