Antes de viajar para Lisboa, Luísa Sonza teve de resolver um erro detetado no sistema informático do Ministério da Saúde do Brasil. Segundo a revista Quem, a artista brasileira tinha sido dada como morta na plataforma.

A cantora e a sua equipa conseguiram resolver rapidamente o erro, sendo autorizada a viagem para Portugal.

"Ela não está a processar a pasta do Ministério da Saúde com uma ação no valor de 530 mil reais. Isso não é verdade. O que aconteceu foi que ao levantar o Certificado Nacional de Vacinação da COVID-19 para viajar para Portugal, a Luísa não conseguiu entrar no Conecte SUS, pois constava que ela estava morta no sistema", explicou a assessoria de Luísa Sonza à publicação.

"Como a artista já tinha viagem para Portugal com dia marcado, teve que realizar um processo de emergência através do seu advogado, para que o Ministério resolvesse tudo e corrigisse a tempo, antes da viagem. E foi o que aconteceu, o pedido foi deferido e o erro no sistema corrigido", acrescentou a equipa da cantora.

A artista regressa a Portugal em 2022 para atuar no Altice Fórum Braga, revelou hoje a organização do Festival Authentica, que deverá receber, nesta primeira edição, cerca de 30 artistas nacionais e estrangeiros.

Em comunicado, a organização afirma que Luísa Sonza, a artista pop mais ouvida de 2021 no Spotify Brasil, volta a Portugal para atuar no Palco Authentica. A par desta atuação, estão também confirmadas as presenças do espanhol Rels B, no Palco Urban, os portugueses Killimanjaro, no Palco Auditorium, e a DJ portuguesa BIIA, no Dance Room.

Estes quatro artistas somam-se aos já anunciados pela promotora do festival, Malpevent, nomeadamente, De La Soul, Nothing But Thieves, Paraguaii e Dino D'Santiago.