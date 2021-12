Em comunicado, a organização afirma que Luísa Sonza, a artista pop mais ouvida de 2021 no Spotify Brasil, volta a Portugal para atuar no Palco Authentica. A par desta atuação, estão também confirmadas as presenças do espanhol Rels B, no Palco Urban, os portugueses Killimanjaro, no Palco Auditorium, e a DJ portuguesa BIIA, no Dance Room.

Estes quatro artistas somam-se aos já anunciados pela promotora do festival, Malpevent, nomeadamente, De La Soul, Nothing But Thieves, Paraguaii e Dino D'Santiago.

Com uma capacidade para receber 36 mil 'festivaleiros', a primeira edição do festival contará com quatro palcos e receberá cerca de 30 artistas nacionais e estrangeiros de diversos estilos musicais.