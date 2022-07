“Apesar da paragem presencial ocorrida durante os anos de 2020 e 2021, o contacto entre professores e alunos manteve-se, e a continuação destes aperfeiçoamentos refletiu-se através de várias performances apresentadas nas redes ‘online’ do Município de Setúbal de cantores como Ahyoung Jeong e Olivia Hongkyung Kim, da Coreia do Sul, Anya Kosachevich, da Ucrânia, Barbara Kit, de França, Lora Chow, da China, Maria Ermida, de Portugal, Nazia Amineva, da Rússia, e Stevan Karanac, da Sérvia”, afirma em comunicado a Câmara de Setúbal.

O festival “tem como missão o ensino das mais variadas formas de preparação, metodologia e conhecimento especializado para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso na área do canto clássico”.

O festival, que decorre até ao próximo dia 24, apresenta concertos no Fórum Municipal Luísa Todi, na Igreja do Convento de Jesus e no Largo da Ribeira Velha, com a participação dos alunos das ‘masterclasses’ Ana Madalena Moreira, Carolina Santos, Cristina Gonçalves, Daniel Almeida, Maria Beira, Alexandra Jovanovic, Alyona Guz, Andrei Danilov, Anya Kosachevich, Diana Sima, Marina Iureva e Yuina Honda.

As ‘masterclasses’, a decorrer desde o passado dia 16, são orientadas por Olga Makarina, do The Metropolitan Opera House, Vlad Iftinca, também do The Metropolitan Opera House, Ugo Mathieux, da Opéra National de Paris, do maestro israelita Adi Bar Soria, e de Liliana Bizineche e Marcos Santos, ambos professores na Universidade de Évora.