“Anunciamos hoje o regresso ao nosso programa de concertos na SMUP, e em sessão dupla especial: 28 de janeiro com Lula Pena, Lourenço Crespo e Violeta Azevedo e 29 de janeiro com Tó Trips, nëss e Carincur”, refere a associação cultural Filho Único em comunicado.

O ciclo prossegue em 25 de fevereiro com Osso Exótico, Raw Forest e oseias..

A 25 de março atuam Vum Vum, Gala Drop e Dibuk, a 29 de abril com Vaiapraia, Sei Miguel Unit Core e Phoebe, e a 27 de maio Sonic Boom, Tropa Macaca e 7777 の天使.

Este ciclo de concertos, que teve início em setembro do ano passado, foi desenhado com cerca de 39.700 euros de apoio financeiro, no âmbito do programa governamental Garantir Cultura, de resposta ao impacto da pandemia da COVID-19 no setor cultural.

Aquando do anúncio do ciclo, em setembro do ano passado, a Filho Único revelou que a iniciativa quer focar-se em nomes que se sustentem “na dialética transformadora entre a tradição e a inovação no que concerne a ideias, formas e expressões musicais”.

O Garantir Cultura, criado no contexto pandémico, é um programa de apoio a fundo perdido anunciado há um ano, com dois subprogramas, um para apoiar “entidades artísticas singulares e coletivas” e outro para “micro, pequenas e médias empresas, incluindo empresários em nome individual com contabilidade organizada do setor cultural e artístico”.

Com uma dotação inicial de 42 milhões de euros e que se estendeu depois a 53 milhões de euros, o Garantir Cultura foi anunciado pela ministra da Cultura como sendo um programa de apoio à criação e à programação artísticas em todo o país.