Madonna confirmou esta segunda-feira duas datas extra no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020, depois de ter esgotado espetáculos para 16, 18, 19 e 21 de janeiro. Os bilhetes para os dois espetáculos serão colocados à venda esta sexta-feira, dia 31 de maio, a partir das 10h00, anunciou a promotora Everything Is New.

Os membros mais antigos do Clube de fãs de Madonna, Icon, poderão comprar em avanço, através da pré-venda que se realiza já no próximo dia 29 de maio, quarta-feira, a partir das 10h00, prolongando-se até quinta-feira, dia 30 até às 17h00. Mais informações em madonna.com/tour.​

​Os fãs poderão também ter acesso a pacotes de bilhete integrado com hotel, que inclui bilhete para o espetáculo, merchandising exclusivo, hotel e muito mais. Os pacotes especiais poderão ser consultados aqui.

PREÇOS DOS BILHETES:

Cadeiras de Orquestra: 400 €

1ª Plateia (AA A L): 300 €

2ª Plateia: 200 €

Balcão Central: 125 €

Balcão Lateral: 90 €

Camarotes de 1ª Frente: 200 €

Camarotes de 1ª Lado: 125 €

Camarotes de 2ª Frente: 200 €

Camarotes de 2ª Lado: 90 €

Frisas: 125 €

Galeria: 75 €

A digressão Madame X terá início a 12 de setembro deste ano no BAM Howard Gilman Opera House em Nova Iorque. Madonna contará com várias apresentações em cidades norte-americanas, nomeadamente no Chicago Theatre, em Chicago, no The Wiltern, em Los Angeles, no Colosseum at Caesars Palace, em Las Vegas, no Boch Center Wang Theatre, em Boston, no Met Philadelphia e no Fillmore Miami Beach no Jackie Gleason Theatree.