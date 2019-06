Madonna lançou esta sexta-feira, dia 14 de junho, o seu novo disco, "Madame X". O álbum foi lançado na sexta-feira, dia 14 de junho, e conta com 15 canções na sua versão deluxe ("Extreme Occident" e "Looking For Mercy" são os temas extra).

"Faz Gostoso" é um dos temas do disco e tem estado em destaque nas redes sociais e nos serviços de streaming. Se não forem contabilizados os singles de antecipação, a versão do tema de Blaya é a canção mais ouvida de "Madame X" no Spotify. Segundo os dados do serviço de streaming, o dueto de Madonna e Anitta foi reproduzido mais de dois milhões vezes.

O dueto entre Anitta e Madonna foi o único de "Madame X" a entrar no Top 200 Global. No dia do lançamento do álbum, "Faz Gostoso" conquistou o 161º lugar na sexta-feira, dia 14 de junho. Já no Brasil, a canção chegou ao segundo lugar do top do serviço de streaming.

Em Portugal, esta quarta-feira, dia 19, "Faz Gostoso" chegou ao 134º lugar do Top 200 do Spotify.