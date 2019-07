A partir desta segunda-feira, dia 1 de julho, e até ao final do mês, Madonna será protagonista de um novo canal de rádio, que fará parte do catálogo da estação SiriusXM. O Madame X Radio será focado no mais recente disco da 'rainha da pop' e irá contar com documentários sobre a carreira da artista.

Em comunicado, a cantora norte-americana frisa que vai revelar os bastidores do "processo criativo do último disco". Além dos temas de "Madame X", Madonna promete recordar algumas das canções mais marcantes da sua carreira.

Segundo a revista Billboard, a estação de rádio de "Madame X" está disponível no canal 4 da SiriusXM e na aplicação para smartphones.