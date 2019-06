Ouça Madonna a cantar em português

A cantora norte-americana Madonna lança hoje o álbum "Madame X", influenciado por Lisboa, onde tem vivido, por sonoridades latinas e africanas, e no qual canta em inglês, espanhol e português. "Lisboa é onde o meu disco nasceu. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirma a cantora no 'site' oficial.

É na sexta canção de "Madame X", "Killers Who Are Partying", que Madonna prova que aprendeu algumas palavras em português. "O mundo é selvagem, o caminho é solitário. Eu sei o que sou e o que não sou", canta a norte-americana no refrão.

Já em "Crazy", a oitava canção do álbum "Madame X", Madonna canta "Você pensa que eu sou louca" e "eu te amo, mas não deixo você me destruir".

Em"Extreme Occident", a norte-americana confessa que continua à procura da sua identidade. "Aquilo que mais me magoa é que eu não estava perdida", concluí, no final do tema, mais uma vez na língua de Camões.

A versão do hit de Blaya é a 11º canção do álbum deluxe "Madame X". Para "Faz Gostoso", Madonna convidou a brasileira Anitta, num claro piscar de olho à música funk e ao kuduro.

"Come Baby, Come Baby/ Move your body/ Tão louca, sua boca", canta a 'rainha da pop' no arranque da canção, que sofreu algumas modificações face ao original da artista portuguesa. Ao longo do tema, Anitta e Madonna vão cantando os versos em português e inglês.