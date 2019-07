Madonna continua a promover "Madame X" e tem partilhado com os fãs os bastidores das gravações do novo disco. Este fim de semana, a 'rainha da pop' estreou um novo documentário e tem partilhado alguns excertos nas suas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, a artista norte-americana revelou um vídeo onde explica como nasceu a versão de "Faz Gostoso". No teaser de "World of Madame X", que estreou na Amazon Prime Video, nos Estados Unidos, Madonna está sentada à mesa com Dino D' Santiago.

"Tenho muitos fãs no Brasil. Não posso cantar apenas músicas de Portugal. Então, por coincidência, conheci a cantora Anitta, que é muito conhecida no Brasil. E decidimos trabalhar juntas numa canção", explicou.

Ao longo de 22 minutos, a cantora revela como nasceu o seu novo disco e como Lisboa a inspirou. "Vim para Lisboa por causa do meu filho, por causa da paixão dele pelo futebol. E foi assim que tudo começou", conta Madonna.