Em comunicado, a organização refere que a edição 2022 do Guimarães Allegro decorre numa altura em que o mundo atravessa “tempos conturbados”, propondo por isso um programa eclético, baseado num conceito universal: “a arte pela arte, sem objetivações”.

Assim, para o concerto de abertura, a cargo da Orquestra Guimarães, foi convidado o maestro ucraniano Maxim Rysanov, para dirigir um programa inteiramente composto por obras de autores russos: a abertura “Romeu e Julieta", de Tchaikovsky, baseada na obra homónima de William Shakespeare, e os "Quadros de uma exposição”, de Mussorgsky.

“Uma verdadeira demonstração do poder universal da música”, sublinha a organização.

No total, o Guimarães Allegro contempla 12 concertos, distribuídos por monumentos icónicos da cidade, mas também por ruas e jardins.

Na sexta-feira, o festival apresenta a habitual participação dos jovens solistas do conservatório de Guimarães, assumindo-se como “um palco privilegiado” para o talento local.

Há ainda um concerto do Quarteto de Cordas de Guimarães, que se apresentará ao público com a soprano Wioletta Hebrowska-Klein, num programa inteiramente composto por árias de ópera, no renovado espaço exterior do Teatro Jordão, tendo por pano de fundo o Rio de Couros, “numa simbiose perfeita entre música e património”.

O sábado, como é tradicional neste festival, leva a música ao centro histórico, sendo a manhã preenchida com os agrupamentos locais representativos das Bandas Filarmónicas de Caldas das Taipas e Moreira de Cónegos.

O público será guiado num percurso citadino pelos Zimbre Brass.

Ainda no sábado, à tarde, terão lugar as apresentações do NoMad Duo, Merus Ensemble e Ensemble Dialoghi, este último composto por Lorenzo Copolla e Cristina Esclapez, que farão uma viagem ao período clássico e romântico da história da música, através de instrumentos de época.

A culminar a tarde musical, o palco será do Duo Harp&Sax.

O festival termina com o concerto dos Portuguese Brass, um decateto de metais, seguindo-se uma “explosão de excentricidade”, com a arruada dos Gooze pelo Centro Histórico, encerrando assim a edição 2022 da festa da música erudita.

Os concertos têm como palcos o Paço dos Duques, o Teatro Jordão, o Instituto do Design, a Plataforma da Artes e Criatividade e o Museu Alberto Sampaio.

O Largo da Oliveira, o jardim da Alameda de S. Dâmaso e o Largo da Oliveira são outros dos locais que vão acolher o festival.

A organização é da Câmara Municipal de Guimarães, com o apoio da Sociedade Musical de Guimarães, da Direção Regional de Cultura do Norte e do Instituto de Design de Guimarães.