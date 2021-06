O mágico português Helder Guimarães foi distinguido com um Prémio Allan Slaight, na categoria "Sharing Wonder", divulgou hoje a assessoria do artista.

Os prémios Allan Slaight, canadianos, são atribuídos pela Magicana, "reconhecem a excelência da magia e visam distinguir personalidades que fizeram contribuições extraordinárias nesta área", segundo o comunicado. A Magicana é uma organização de artes sem fins lucrativos, apoiada pelo governo canadiano, visando o estudo, exploração e desenvolvimento da magia como arte performativa. No ano passado, o vencedor nesta categoria foi o mentalista inglês Derren Brown. Helder Guimarães, em maio último, recebeu um Webby, na categoria de Melhor Experiência Narrativa, no âmbito de acontecimentos virtuais e remotos, pelo seu espetáculo virtual "The Present". Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram