Os Magnetic Fields vão atuar no Lisboa ao Vivo, no dia 10 de setembro, anunciou hoje a promotora House of Fun.

Lembrando o histórico álbum triplo “69 Love Songs”, lançado em 1999, a promotora revelou ainda que os bilhetes vão estar à venda a partir de sábado. “No próximo mês de setembro, Merritt e a sua banda voltam a Lisboa para revisitar alguns dos temas desse álbum icónico, mas de outros que marcaram a sua carreira como ‘50 Song Memoir’ (2017) – um trabalho composto por 50 canções que celebram as cinco décadas de vida de Merritt - ou ‘Quickies’ (2020), um álbum que volta a provar porque os The Magnetic Fields se mantêm um sucesso ao fim de mais de 30 anos”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram