Nesta 20.ª edição, o Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua conta com 338 artistas, provenientes do Reino Unido, Portugal, Bélgica, Áustria, Polónia, França e Espanha, que vão conduzir o público por “mundos mitológicos” nas ruas de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Recuperando a temática do ‘Mito’ – prevista para a edição de 2020 que devido à pandemia da COVID-19 não se realizou – e agregando-a à nova temática da ‘Marca’, a edição deste ano encerra a trilogia iniciada em 2019, dedicada ao tema da ‘Memória’.

As artérias de Santa Maria da Feira vão acolher espetáculos de teatro de rua, circo contemporâneo, dança, música, performance e teatro físico de 18 companhias artísticas.

Totalmente gratuito, mas com lotação limitada e inscrição obrigatória, o festival Imaginarius contempla 118 horas de conteúdos programáticos, que decorrem de quinta-feira a domingo.

Na quinta-feira, o festival arranca, pelas 18h30, no auditório da Biblioteca Municipal, com o filme ‘Retrato’, da companhia portuguesa Lab Indança, assente numa viagem interior a partir de interrogações e da exteriorização de pensamentos e emoções. A exibição repete-se sexta-feira à mesma hora.

Pelas 21h00, o espetáculo de circo contemporâneo ‘Variações’, do Instituto Nacional das Artes do Circo, estreia-se na tenda junto à casa do Moinho. O espetáculo, cuja narrativa se inspira na Viagem de Dante da sua ‘A Divina Comédia’, volta ao palco sexta-feira (pelas 22h00) e sábado (pelas 11h00, 16h00 e 22h00).

Na sexta-feira, as ruas da Urbanização dos Passionistas vão, pelas 18h00, encher-se de música com o ‘Red Wine Cabaret’, da companhia espanhola Cidral Brass Band. A performance repete-se pelas 21h00 e nos mesmos horários no sábado. Já no domingo, decorre pelas 15h30 e 18h30.

Pela mesma hora, o parque da Pedreira das Penas recebe a instalação ‘Nome da Rosa – A burning man honoraria art’, da companhia portuguesa Artelier Teatro de Rua. A performance sustentável da companhia estreia às 22h30 no mesmo local e decorre sábado à mesma hora.

Também às 19h0o, estreia o espetáculo de circo contemporâneo ‘Rasto’, da companhia portuguesa Erva Daninha, na Alameda do Tribunal. O espetáculo, que é uma “pausa numa longa viagem”, volta aos palcos no sábado pelas 18h00 e 21h30.

No segundo dia, o festival conta ainda com a estreia nacional do teatro ‘Oops!’, da companhia espanhola Teatro Mòbil, na Praça Gaspar Moreira. O espetáculo assente num “hino ao otimismo” repete-se no sábado às 18h00 e 21h30 e no domingo às 10h30.

Já no terceiro dia do Imaginarius, sábado, a Casa dos Choupos recebe, pelas 18h30, o espetáculo musical ‘Sinfonia das Hortas’, da Orquestra Criativa. O ciclo de músicas que “explora os espaços hortícolas do concelho” volta a decorrer no domingo à mesma hora.

De quinta-feira a domingo, o Imaginarius conta ainda com um segmento Infantil, recebendo espetáculos como ‘Será Sereia?’, ‘As bailais da Guerreira Rani – uma lenda da Índia’, ‘Eurídice e eu’ e ‘Oficina de Artes Circenses Ulisses’.

Durante os quatro dias, o festival recebe também, no âmbito do segmento ‘criações Imaginarius’ algumas criações artísticas contemporâneas como ‘Despojos da Torre de Babel’, ‘Very Very Funny’, ‘Urban Pantheon’, ‘Dendryx – The(d) end ‘or’ humanity (yx)’ e ‘Youssef’.

A 20.ª edição do festival Imaginarius integra na sua programação ‘workshops’ e experiências para proporcionar aos mais novos “outras formas de sentir a realidade e estimular a sua criatividade”.

A organização afirmou que o festival, que em maio privilegiou o palco digital, contou, nos quatro dias, com mais de 87 mil visualizações no palco digital, provenientes de 84 países e com mais de 1.000 visitantes presencialmente.