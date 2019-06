O jornalista e apresentador britânico Piers Morgan não é fã de Madonna e voltou a usar as redes sociais para atacou a artista norte-americana, que lançou na passada sexta-feira, dia 14 de junho, o seu novo disco, "Madame X".

No Twitter, o apresentador criticou a participação da 'rainha da pop' no talk show de Graham Norton. "Malcriada, fútil, desagradável e parecia ridícula", escreveu Piers Morgan nas redes sociais.

No programa da BBC, Madonna voltou a explicar que se mudou para Lisboa para acompanhar o sue filho David Banda. "Não conhecia lá ninguém. Tinha uma fã [em Portugal] com quem me cruzei por acaso - mas não há acasos - e que me apresentou a um cavalheiro de Cabo Verde... chamado Dino D’Santiago que é músico, cantor e compositor. Ele abriu-me a porta e apresentou-me a toda aquela maravilhosa gente. Foi assim que o disco nasceu", relembrou.