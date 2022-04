Depois de uma longa espera devido à pandemia, a "Papi Juancho Tour" chegou no sábado, dia 2 de abril, à Altice Arena. A sala lisboeta encheu-se para receber Maluma, que começou por confessar que já tinha saudades do "melhor público do mundo".

E o reencontro com os fãs portugueses já tem data.

Esta segunda-feira, dia 4, o MEO Marés Vivas confirmou que o cantor colombiano vai atuar no dia 16 de julho. Na mesma noite, Dino D'Santiago e Bárbara Tinoco sobem ao palco do festival.

O festival realiza-se de 15 a 17 de julho em Vila Nova de Gaia. Jessie J, Anitta, Bryan Adams e Diogo Piçarra também estão confirmados na edição de 2022 do MEO Marés Vivas.