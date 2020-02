Márcia celebra esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, 38 anos e brindou os seus seguidores com uma nova canção ("Vai passar tudo amanhã"), que estreou ao vivo em dezembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"No Coliseu de Lisboa, onde vieram pessoas de tantos sítios (não apenas para me verem, mas) para celebrar comigo um caminho onde me acompanharam, estreei uma canção nova que tinha feito. A canção, totalmente produzida por mim representava, musicalmente, um passo em direção a uma autonomia na minha linguagem e um atrevimento em relação aos arranjos que construí, e mesmo em relação ao que assumi em termos de conteúdo; ela é um desabafo rasgado que só se faz a quem se confia muito", conta a artista em comunicado.

"No final do concerto muita gente me pediu para disponibilizar essa canção e não o fazer seria recusar ouvir um pedido a quem me oferece carinho e me cuida. Escolhi o dia do meu aniversário para oferecer de volta essa confiança, retribuir o que me dão; o alento de ser escutado", acrescenta Márcia.

Assumindo toda a instrumentação e produção da música, o tema é o primeiro original a ser conhecido depois da edição de "Vai e Vem" (Warner), editado em 2018.

Próximos concertos de Márcia:

29-fev-20 Sons na Vila, Lourinhã - SOLO

7-mar-20 Centro de Artes e Espectáculos, Figueira da Foz - SOLO

21-mar-20 Cine-Teatro de Estarreja, Estarreja

28-mar-20 Serões da Primavera, CP de Santo Estevão - Tavira - SOLO

4-abr-19 Fórum Municipal de Alcochete, Alcochete - SOLO

3-mai-20 TBA - SOLO

30-mai-20 Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, Moita - SOLO