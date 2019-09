Lançado em maio, o novo disco tem como destaque um dueto com Raquel Tavares, “Abraça-me (Abrazame)”, e dois temas novos, “O mundo lá fora” e “Tempo de partir”.

O autor de “Maravilhoso Coração” ou “Eu tenho dois amores”, de 74 anos, completou o novo registo de estúdio com músicas celebrizadas por outros músicos, de Júlio Iglésias a Amália Rodrigues.

A atuação está marcada para as 21:00 e será filmada para posterior edição de um DVD ao vivo, segundo informações no site do Coliseu, com os bilhetes, já à venda, entre os 30 e os 270 euros.