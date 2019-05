A peça vai contar ainda com a participação de sete jovens talentos da Academia da Lisbon Film Orchestra - Bruno Soares Nogueira, Diogo Sargento, Francisca Loureiro, Joana Domingues, Matilde Romão e Margarida Martins.

"Além do texto de e William Shakespeare já ser conhecido pela maioria das pessoas, é do domínio do meio teatral... é uma adaptação livre em musical e teremos 16 elementos de uma orquestra em cena é fantástico", frisa Maria João Abreu em entrevista ao SAPO Mag. "Este elenco é maravilho, é cheio de talento. E poder partilhar o palco com o José Raposo e com Miguel Raposo (que toda a gente sabe que é meu filho) é ótimo - apesar das nossas personagens não se cruzarem, podemos estar aqui e partilhar os momentos de bastidores", frisa.

Para a atriz, é um desafio fazer parte do elenco do musical de "O Sonho de uma Noite de Verão". "É um texto conhecido, as pessoas já viram várias versões... e as pessoas já tês expectativas muito altas. É uma responsabilidade acrescida, claro", sublinha.

"Tem músicas maravilhosas do maestro Nuno Sá e seremos 33 elementos em palco e cada um mais talentoso que o outro - eu sou a mais fraquinha (risos). Não podem perder este musical porque é um musical para toda a gente ver e onde as pessoas se podem divertir, ver muita comédia", acrescenta.

"Mete medo. Eu não sou cantora, sou uma atriz que canta. Cantar com 16 elementos a tocar para mim... é terrível de bom. Saber que temos um maestro com tanta experiência, transmite confiança", confessa a atriz em conversa com o SAPO Mag.

"O Sonho de uma Noite de Verão" vai estar em cena de 23 de maio a 2 de junho no Tivoli BBVA, em Lisboa. "Não podem perder este espetáculo porque não é comum em Portugal fazerem-se espetáculos musicais com um elenco tão grande e com 16 elementos de uma orquestra. E é tudo cantado ao vivo. Vai ser uma grande festa", promete Maria João Abreu.