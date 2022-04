"Estou muito feliz em fazer concertos em Portugal com meu disco. Sei que tenho uma base de fãs relativamente grande por aqui e estou louca para encontrar toda a gente", confessa Marina Sena em conversa com o SAPO Mag.

Depois do lançamento do primeiro álbum, Marina Sena conquistou uma vasta legião de fãs, tornando-se numa das maiores tendências no Spotify e YouTube. A artista foi uma das maiores revelações da edição deste ano do Festival Lollapalooza, e vai subir ao palco do Rock in Rio Brasil, como convidada de Luísa Sonza.

Marina Sena, começou como cantora de duas bandas indie em 2015 e em agosto de 2021 lançou o seu primeiro álbum a solo e de forma independente. O sucesso deste disco de estúdio a solo tornou-a numa das grandes tendências da música pop brasileira, venceu três categorias dos Prémios Multishow (Revelação do Ano, Experimente e Capa do Ano), contou com duas nomeações para os WME Awards (Revelação e Música Alternativa), e os seus videoclipes conquistaram milhões de visualizações. Já com o single “Por Supuesto”, a cantora chegou ao primeiro lugar da playlist Top 50 Viral Global do Spotify e figurou na lista das cinco músicas mais tocadas do Spotify Brasil.

"Sempre sonhei com este momento e sempre soube que ele chegaria. Sonho em ser cantora desde criança mesmo, sempre inventava que estava com microfone, dançava, fazia o meu próprio espetáculo. Depois fui para Montes Claros para tentar ser mais conhecida e profissionalizar mais a minha carreira. Aí veio A Outra Banda da Lua, o Rosa Neon e tudo foi acontecendo", recorda Marina Sena em conversa com o SAPO Mag.

Depois dos projetos em grupo, a cantora brasileira decidiu apostar na sua carreira a solo. "É muito difícil ser artista independente no Brasil", confessa. "Naquele início, as oportunidades eram quase nenhumas, não tinha dinheiro para investir em absolutamente nada. Ficava a tocar nas rodas de violão na praça em Montes Claros e à espera que alguma coisa acontecesse. Pensei em desistir muitas vezes, mas no fundo sabia que as coisas iam rolar", relembra.

"Com a carreira a solo, voltei para mim, não é? A carreira é minha e faço dela o que bem quero. Nem tem comparação", frisa.

O passo seguinte foi avançar para o álbum a solo e editado de forma independente. "Muitas das canções já tinha prontas. Foi mais o trabalho de escolher as melhores e mandar para o Iuri Rio Branco produzir. 'Me toca', a primeira que lancei, foi a última a ficar pronta. Eu e o Iuri fizemos no nosso primeiro encontro presencial", conta Marina Sena ao SAPO Mag.

Desde o seu lançamento, o álbum "De Primeira" tem sido elogiado pela crítica e pelo público, sendo considerado "uma pérola nova da pop". "Acho que as pessoas estavam a precisar de um som como o meu, solar, com letras bonitas e com uma sonoridade inovadora. Além de uma produção musical bem feita. Sem falar numa estética bem pensada, feita com capricho", sublinha a artista brasileira.

Do disco "De Primeira", o single "Por Supuesto" é o grande destaque - do Spotify ao TikTok, a canção tornou-se viral e soma milhões de reproduções. Mas a canção poderia ter ficado de fora do disco, conta Marina Sena: "Quase que 'Por supuesto' não entrava no álbum. (risos) Foi a última música a entrar".

"Antes de lançar o álbum, a turma da minha cidade a quem mostrei sempre achou que 'Por supuesto' era o grande hit. Acabou que eles acertaram. A música viralizou, foi a faixa mais viralizada em todo o mundo. Eu fui dormi e quando acordei o 'negócio tava bombado'. Foi um pouco assustador, mas ajudou muito", recorda a artista.