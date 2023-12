No quadro das celebrações dos 100 anos do nascimento de Cesariny, esta iniciativa, de entrada livre, a partir das 16h00, conta com leitura pelos atores Isabel Costa e João Pedro Mamede e um concerto de Filipe Felizardo, em vários lugares do museu.

O livro "Gatos Comunicantes", baseado na correspondência de Maria Helena Vieira da Silva, entre 1952 e 1985, foi publicado em 2008 numa edição conjunta da Assírio & Alvim e da Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, com organização e edição de textos de Sandra Santos e António Soares.

Nascido em Lisboa, Mário Cesariny de Vasconcelos estudou na Academia de Amadores de Música, sob a orientação do professor Fernando Lopes-Graça, e ingressou, no princípio da década de 1940, na Escola de Artes Decorativas António Arroio, onde conheceu os artistas Fernando José Francisco e Cruzeiro Seixas.

Cesariny manteve-se ativo na poesia, nas artes plásticas e na tradução, passando a conviver também com autores como Luís Pacheco, Manuel de Lima, António José Forte, João Rodrigues, Manuel Castro, João Vieira e Helder Macedo.

Recebeu vários prémios pela obra escrita e plástica, nomeadamente o Prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores e o Grande Prémio EDP de Artes Plásticas.