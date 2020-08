O concerto do Mário Franco Trio, realizado no âmbito da 6.ª edição do ciclo “Há Música na Casa da Cerca”, em Almada, é transmitido na RDP/Antena 2 na sexta-feira, às 19h00, e no sábado, às 21h30, através das redes sociais.

Segundo comunicado enviado à agência Lusa, "os concertos programados nos espaços exteriores da Casa da Cerca serão partilhados com o público através de captação audiovisual e respetiva transmissão em antena e 'online'". Fogo Fogo e A Garota Não foram os dois agrupamentos que já participaram neste ciclo e que contabilizam 41.000 visualizações, segundo a organização. O trio é composto por Mário Franco, no contrabaixo e guitarra, também compositor, Sérgio Pelágio, na guitarra elétrica e guitarra e igualmente compositor, e por André Sousa Machado, na bateria. Em 2014, editaram o disco "Our Door".