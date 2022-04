Os músicos cabo-verdianos Mário Lúcio e Princezito atuam no próximo dia 26, às 21h00, no Teatro da Trindade, em Lisboa, no âmbito do ciclo “Mundos”.

Os dois compositores são irmãos e têm escrito para vários nomes da música cabo-verdiana como Cesária Évora (1941-2011), Mayra Andrade ou Nancy Vieira. Mário Lúcio está na música há quarenta anos, já exerceu as funções de ministro da Cultura do seu país, e o seu irmão compõe e canta há vinte.