O espetáculo que decorrerá entre os dias 9 e 13 de agosto, a partir das 21h00, vai ser realizado no âmbito do projeto comunitário de cariz ecológico “Azul Petróleo”.

O Museu Marítimo de Ílhavo está a difundir um apelo à colaboração da população para a manipulação de duas marionetas gigantes, em forma de baleia, com nove e seis metros, e de um cardume, figuras essas construídas com lixo recolhido na Ria de Aveiro, nomeadamente plásticos.

“Partindo da inspiração trazida da história ‘The Little Whale’, de Jo Weaver, pretende-se, através das marionetas, criar um percurso representativo das baleias bossa, uma viagem de uma baleia mãe e a sua cria”, descreve uma nota de imprensa da Câmara de Ílhavo.

“Retratando o amor familiar, o espetáculo acompanha a viagem de mãe e filha, que vão encontrando vários obstáculos do lixo marítimo.

O projeto Azul Petróleo pretende com essa narração “consciencializar para o grande problema que os Oceanos enfrentam, por culpa do ser humano, e para que no futuro possam ser mais cuidadosos”.

“Além de abordar a força do amor, o espetáculo faz-nos ainda um alerta: proteger o nosso planeta azul”, conclui o texto.

De acordo com a nota de imprensa, os interessados em participar no projeto poderão fazer a sua inscrição até 19 de julho, através do endereço de e-mail visitas.mmi@cm-ilhavo.pt.

Azul Petróleo é a designação de um projeto de comunidade multidisciplinar que tem vindo a ser dinamizado desde fevereiro de 2022.