Marisa Cruz esteve à conversa com Rodrigo Gomes e Joana Cruz no programa "Wi-fi", da RFM. Durante a entrevista, a apresentadora da TVI foi desafiada a participar na rubrica "Cara Podre".

No segmento de perguntas rápidas, Marisa Cruz revelou que gosta de pregar partidas. "[As pessoas] Não sabem que sou uma pessoa com muito sentido de humor, acho eu. Gosto de pregar partidas e fingir que desmaio", contou a apresentadora.

"Algumas [pessoas] ficam preocupadas, outras já não ligam", brincou Marisa Cruz no programa "Wi-fi".

