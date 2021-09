A fadista Mariza, que em novembro do ano passado editou um álbum de homenagem a Amália Rodrigues, atua no dia 4 de dezembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia seguinte na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, anunciou a sua discográfica.

Nestes concertos, Mariza é acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Philipe Ferreira, na viola, Adriano Alves, no baixo, João Freitas, na percussão, e João Frade, no acordeão. Mariza está a celebrar 20 anos de carreira e, segundo nota divulgada, "regressa às suas raízes" e vai apresentar o disco "Mariza Canta Amália" (2020), que definiu à agência Lusa como "uma banda sonora de Lisboa". Mariza deu-se a conhecer com o álbum "Fado em Mim" (2001), no qual gravou já alguns temas do repertório 'amaliano' como "Barco Negro", "Oiça lá Senhor Vinho" e "Maria Lisboa", e gravou um poema de autoria de Amália "Ó Gente da Minha Terra", musicado por Tiago Machado.