Este primeiro solo da bailarina e coreógrafa Betty Tchomanga é inspirado na Mami Wata (Mamã Água), uma espécie de sereia que surge em várias culturas africanas.

Esta figura mítica “provoca medo, fascínio e admiração, sendo vista por estas culturas como monstruosa, pelo seu físico e também pela sua capacidade sedutora, entendida como desviante das normas e dos valores tradicionais”, segundo a sinopse da obra.

A criação e performance são de Betty Tchomanga, que irá apresentar três espetáculos no teatro, na sexta-feira e no domingo, às 19h30, e no sábado às 18h00.