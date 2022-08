Com sangue jamaicano e nome sul-africano, Masego trouxe a sua bomba de cultura e criatividade ao MEO Sudoeste, mas não conseguiu reunir todos os festivaleiros depois da meia-noite. O artista subiu ao palco principal do festival da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, este sábado, dia 5 de agosto, e foi um dos destaques do terceiro dia, que fechou com a festa de Steve Aoki.

Com uma legião forte e fiel de fãs em Portugal, em maio deste ano, o músico surpreendeu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Com o seu estilo próprio, o "TrapHouseJazz", com o próprio o define, Masego foi recebido de forma tímida pelos poucos milhares de festivaleiros que se juntaram na frente do palco MEO.

No festival, o artista apresentou-se sozinho em palco, em formato de DJ set. Ao longo de mais uma hora, Masego disparou canções e foi conversando com os fãs.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

Como seria de esperar, "Silver Tongue Devil" e "Mystery Lady" (ambas com milhões de visualizações no YouTube) foram os temas mais celebrados pelo público. No concerto, o artista não não esqueceu canções de “Lady Lady”, o seu primeiro álbum de estúdio, mas foram os temas de "Studying Abroad" que estiveram no centro do alinhamento.

Pelo meio, algumas surpresas: “Não estava previsto, mas vou apresentar uma canção nova. Guardem os telemóveis um bocado”, pediu. Já a meio do concerto, o artista recorreu a um Simple de “Pokee Face”, de Lady Gaga.

Quase para a reta final ficou guardado “Tadow”, o single de maior sucesso de Masego e que soma milhões de reproduções nos serviços de streaming. No adeus, as vozes dos fãs fizeram-se ouvir ainda mais e os smartphones saltaram dos bolsos para celebrar o momento.

Antes de Masego subir a palco, ao final da tarde, os Melim embalaram o público com as suas canções ‘good vibes’. “Ouvi Dizer”, “Meu Abrigo”, “Dois Corações” ou “Se Eu”, com Fernando Daniel, marcaram os momentos de maior comunhão entre o público a banda brasileira.

Para o concerto no MEO Sudoeste, os Melim convidaram Anselmo Ralph. Os irmãos e o cantor apresentaram ao vivo o single “Cê Não Tem Noção”.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

Já depois das 21h00, Deejay Telio agitou a Zambujeira do Mar. Durante uma hora, o artista apresentou todos os seus sucessos e fez o público saltar e transpirar.

O terceiro dia do MEO Sudoeste contou ainda com os Calema. Os irmãos de Cabo Verde aqueceram os corações dos festivaleiros com temas populares e convidaram Soraia Ramos para um dueto especial.

Ao final da noite, já depois das 2h30 da manhã, Stevie Aoki assumiu o controlo da festa e transformou a Herdade da Casa Branca numa verdadeira discoteca ao ar livre. Como sempre, o DJ e produtor atirou bolos para o público e os níveis de loucura foram ao limite.

O MEO Sudoeste termina este sábado, dia 6 de agosto.