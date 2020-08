Veja a cena:

Esta semana, Melanie C anunciou ainda a edição do novo álbum para o dia 2 de outubro, estando a sua apresentação online marcada para 1 e 2 do mesmo mês. A artista lançou recentemente "In And Out Of Love", o terceiro single do seu novo disco, do qual já tinha revelado "Blame It On Me" e "Who I Am".