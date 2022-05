Faltam pouco mais de dois meses para o regresso da tribo ao MEO Sudoeste. Esta quarta-feira, dia 18 de maio, a organização confirmou a presença do músico nigeriano CKay no dia 6 de agosto, e também dos brasileiros Melim no dia 5 de agosto.

Nascido Chukwuka Ekweani, o músico nigeriano adotou o nome de CKay para assinar a música que tem dado ao mundo. Com 26 anos estreou-se com o EP "CKay the First", editado em 2019.

Já os Melim regressam ao festival para animar o público com os seus principais sucessos.

JÁ CONFIRMADOS

Dia 3 de agosto

Palco MEO

Lewis Capaldi, Pedro Sampaio, Morat, ProfJam

Palco LG by Mega Hits

Kappa Jotta, Domingues, Ana Lua Caiano (vencedora #OneStep4MusicFest), Eurico

Dia 4 de agosto

Palco MEO

Major Lazer, Timmy Trumpet, Morad, Giulia Be

Palco LG by Mega Hits

Tay, Rafaell Dior, PTA Slowmo (finalista #OneStep4MusicFest)

Dia 5 de agosto

Palco MEO

Steve Aoki, Masego, Calema, Deejay Telio, Melim

Palco LG by Mega Hits

Soraia Ramos, Jão, Estraca

Dia 6 de agosto

Palco MEO

CKay, Shouse, Bispo

Palco LG by Mega Hits

Ivandro, SippinPurpp, Aragão, Os Intencionais