"Vocês esgotaram o dia de hoje e os passes de três dias. Tem tudo para ser incrível! Ficamos à vossa espera para encher o Parque da Bela Vista e viver o MEO Kalorama ao máximo. Ainda vais a tempo de agarrar os últimos bilhetes para amanhã", anunciou a organização nas redes sociais.

A primeira edição do festival arrancou esta quinta-feira, dia 1 de setembro, com Chemical Brothers, James Blake, 2ManyDjs num B2B com Tiga, Xinobi, Years and Years, Bomba Estéreo, Kraftwerk e Moderat.

Esta sexta-feira, o destaque vai para os cabeças-de-cartaz, Arctic Monkeys, que irão editar um novo álbum, “The Car” em 21 de outubro. No segundo dia, atuam também, entre outros, Jessie Ware, Roisin Murphy, The Legendary Tigerman, Bonobo, You can’t win Charlie Brown e Bruno Pernadas.

O festival encerra no domingo com os Disclosure. Antes, Nick Cave and The Bad Seeds encerram em Lisboa a atual digressão europeia e atuam também Ornatos Violeta, Peaches, Chet Faker, Club Makumba e Moullinex, entre outros.

A organização do festival, que junta a promotora portuguesa House of Fun e a espanhola Last Tour, quer “fazer o festival em harmonia com os moradores, a comunidade local”, e tem entre os parceiros a associação Chelas é o Sítio, que escolheu os artistas que abrem, às 16:00, os concertos no Palco Colina.