O MEO Marés Vivas, um dos principais festivais de verão do norte do país, regressa esta sexta-feira, dia 15 de julho, para três dias de festa. O evento, que se realizava desde 2018 na antiga Seca do Bacalhau, igualmente em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, tem este ano uma nova localização, o antigo parque de campismo da Madalena, que é cinco vezes maior do que o anterior recinto.

O novo local dispõe de “mais espaço, lotação, disponibilidade de estacionamento e espaços verdes”, explicou à Lusa o diretor da PEV Entertainment, Jorge Lopes, promotora do MEO Marés Vivas. "A configuração do espaço vai proporcionar aos festivaleiros melhores condições de conforto, segurança e, consequentemente, contará com uma melhoria nos acessos entre os diferentes palcos", reforçou.

créditos: JOÃO ROCHA

A edição deste ano do MEO Marés Vivas encontra-se esgotada. No total, pelo recinto do festival vão passar 30 mil pessoas por dia.

Bryan Adams, Maluma, Jessie J e Anitta são os grandes cabeças de cartaz. Contudo, Jorge Lopes assumiu que o Marés Vivas é um festival de “fusão” onde, além de grandes nomes internacionais, também há lugar para artistas nacionais.

O cartaz inclui ainda bandas e artistas como James, Fer Lemos, Miguel Araújo, Máximo Park, Bárbara Tinoco, Maro, Vitão, DJ Perez, Beatriz Rosário, Rita Laranjeira, Diogo Piçarra e The K´s.

Os horários dos concertos

Os concertos começam às 16:30, na sexta-feira, e às 17:15, no sábado e no domingo, estando as últimas atuações marcadas para as 02:00 nos três dias do festival.

15 de julho

Palco Meo

23h00 - Bryan Adams

21h00 - James

19h30 - Miguel Araújo

18h30 - Maximo Park

17h30 - The K's

Palco RTP Comédia

20h15 - Mónica Vale Gato

19h00 - João Dantas

17h30 - Inês Coimbra/João Faquire

Bloco Moche

02h00 - DJ Oder

00h45 - Domingues

16h30 - Lhast