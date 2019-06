Os Snow Patrol cancelaram a digressão europeia, que incluía uma passagem pelo MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no dia 19 de julho. Nas redes sociais, a organização do festival anunciou que os Kodaline irão substituir a banda liderada por Gary Lightbody.

Os espetáculos foram cancelados pelo grupo britânico devido a problemas de saúde de dois elementos, Johnny McDaid e Nathan Connolly.

"O nosso querido irmão, o guitarrista Johnny McDaid tem um problema sério no pescoço. Depois de consultar alguns neurocirurgiões de primeira linha, todos concordam que a única solução é a cirurgia imediata. Estamos todos preocupados com o nosso irmão Johnny. É uma força da natureza e uma luz gigante nas nossas vidas, no palco e fora deste. Nós, é claro, vamos dar-lhe todo o tempo e apoio que precise para a recuperação. Quanto aos próximos concertos, para substituir Johnny seria necessário pelo menos duas pessoas, sendo que Nathan ainda está a recuperar de um problema nos nervos (está em recuperação e ainda é incapaz de tocar guitarra), sentimos que não é apropriado continuar a dar concertos nesta fase", explicou a banda nas redes sociais.

"Temos certeza que todos vocês entendem que, neste momento, o mais importante é reservar um tempo para que nossos irmãos recuperarem, por isso precisamos de cancelar os próximos concertos na Europa, deste verão, até o dia 20 de julho, para dar-lhes tempo para recuperar", acrescentaram em comunicado.