Há quatro meses, todas as segunda-feiras, os Metallica transmitem online vários concertos. Na madrugada desta segunda para terça-feira (de 6 para 7 de julho), a partir da uma da manhã, poderá ver o espetáculo da banda na edição de 2007 do Super Bock Super Rock.

O concerto foi gravado no festival a 28 de junho de 2007, no Parque Tejo, em Lisboa, e poderá ser recordado no canal de Youtube dos Metallica.

A transmissão do concerto poderá ser vista aqui a partir da uma da manhã.