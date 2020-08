Yohanna Agurto, uma chilena que produz e vende mel artesanal, decidiu apostar numa campanha publicitária para tentar vender o seu produto. Para as novas embalagens, a produtora fez um trocadilho com o nome do ator norte-americano Mel Gibson, chamado ao seu produto "Miel Gibson".

Além do trocadilho, a chilena usou uma imagem do ator norte-americano, nomeadamente da personagem William Wallace, do filme "Braveheart", de 1995. Na embalagem, Yohanna Agurto acrescentou ainda o slogan "só para os corajosos", em referência à longa-metragem realizada e protagonizada por Mel Gibson.

Apesar do sucesso nas redes sociais, o ator e a sua equipa não acharam piada ao trocadilho e à utilização indevida das imagens. Segundo a t, na semana passada, a produtora chilena recebeu uma carta dos advogados de Mel Gibson com um alerta sobre violação dos direitos. Na nota, os advogados exigiram que os produtos fossem retirados do mercado e que, caso contrário, iriam avançar com uma acção judicial.

"É preciso ter autorização para utilizar ou duplicar uma imagem de uma cena de um filme, que é detida pelo estúdio que o lançou", sublinhou a advogada do ator, Leigh Brecheen, citada pela agência Reuters.

Nas redes sociais, a produtora chilena tentou contactar Mel Gibson, mas sem sucesso. "Eu e os meus filhos ficaríamos eternamente gratos. O nosso mel é somente para corações corajosos", escreveu no Twitter.