Miguel Ângelo, dos Delfins, esteve esta quinta-feira, dia 16 de dezembro, no "5 Para a Meia Noite". No programa da RTP1, o músico foi desafiado por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha a participar na rubrica "Pressão no Ar".

No segmento do talk show, o artista revelou que já está farto de cantar um tema dos Delfins. "Ui. Aguento todas (...) Mas... ‘Num Sonho Teu’ é aquela canção dos Delfins que me dá um bocadinho de seca tocar ao vivo", confessou Miguel Ângelo.

